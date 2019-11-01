О любви к папе и трудностях взросления: в Тюмени пройдет театральный фестиваль, посвященный подросткам

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Фестиваль детско-юношеских театров "Малая сцена" пройдет в Тюмени с 22 по 24 ноября, сообщает Молодежный театральный центр "Космос".

Участниками станут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Тюмени и Пензенской области. А также из Челябинска приедет студия творческого развития "Это правда", которую курирует российский актер театра и кино, режиссер Константин Хабенский. Она покажет документальный спектакль "Папа, я тебя люблю" - монологи детей к своим отцам, основанные на реальных историях из их жизни.

Все девять спектаклей, которые примут участие в фестивале, посвящены острым для подростков темам: взрослению, отношениям с родителями и друзьями, первой любви. В программе будут постановки в разных театральных жанрах - от мюзикла до антиутопии.

Организатор фестиваля "Малая сцена" - дипломированный режиссер, театральный педагог Светлана Ханжина. В Тюмени она руководит молодежным театром "УЮТ". Одна из самых популярных его постановок "Кошка из головы не идет" поставлена в технике вербатим - актеры лично общались с реальными героями (донорами историй), узнавали их детские травмы, связанные с семьей, запоминали мимику, жесты, речь, а после воспроизводили это на сцене с максимальной точностью.

Также Светлана на протяжении пяти лет занимается развитием детского и подросткового театра в Тюмени и руководит мастерской "ТеМа". Ее последний эксперимент с юными актерами - спектакль "Попкорн. Документальный портрет подростка", который недавно стал лауреатом 2 степени Всероссийского фестиваля "Театральный перекресток" в Екатеринбурге и награжден специальным призом жюри за "Соавторство в создании сценического текста и художественную смелость". Также спектакль выиграл в заочном этапе Всероссийского детского театрально-поэтического фестиваля "Табуретка" и стал одним из лучших среди 88 заявленных постановок. Сейчас театр отправился в Санкт-Петербург, чтобы показать его зрителям северной столицы, а 23 ноября представит на фестивале "Малая сцена" в Тюмени.

"Я считаю, что в Тюмени очень грустная история с детским театром. коллективов в городе много, но между ними нет коммуникации, обмена опытом и площадки, где все это могло бы происходить. Я решила создать пространство для диалога между детскими театрами Тюмени и других городов России, которое помогало бы им расти, делать качественные спектакли и получать опыт для дальнейшего профессионального роста. Этим пространством может стать фестиваль "Малая сцена", - сообщила Светлана Ханжина.

Фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена" проводится при поддержке Фонда Президентских грантов и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Организаторы сделали минимальной стоимость билетов на спектакли - 100 рублей. Их и расписание можно найти в группе фестиваля "Малая сцена" во "ВКонтакте".