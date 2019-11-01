В заводоуковской библиотеке вспомнили жизнь и творчество Зинаиды Гиппиус

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Ценители поэзии Зинаиды Гиппиус собрались в Заводоуковской центральной библиотеке в рамках работы клуба "Женские штучки", сообщает администрация городского округа.

Ведущая литературного вечера рассказала участницам клуба о биографии, творческом и жизненном пути поэтессы, которая любила эпатировать публику откровенными нарядами, шокирующими заявлениями и неординарным поведением.

В театральной постановке библиотекари представили эпизод знакомства Зинаиды с поэтом и писателем Дмитрием Мережковским, с которым поэтесса прожила 52 года. Также в библиотечном зале звучали стихи Зинаиды Гиппиус и выдержки из ее дневников.

Очередное заседание клуба запланировано на 19 декабря.