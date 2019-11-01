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В заводоуковской библиотеке вспомнили жизнь и творчество Зинаиды Гиппиус

Общество, 13:30 15 ноября 2019

администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Ценители поэзии Зинаиды Гиппиус собрались в Заводоуковской центральной библиотеке в рамках работы клуба "Женские штучки", сообщает администрация городского округа.

Ведущая литературного вечера рассказала участницам клуба о биографии, творческом и жизненном пути поэтессы, которая любила эпатировать публику откровенными нарядами, шокирующими заявлениями и неординарным поведением.

В театральной постановке библиотекари представили эпизод знакомства Зинаиды с поэтом и писателем Дмитрием Мережковским, с которым поэтесса прожила 52 года. Также в библиотечном зале звучали стихи Зинаиды Гиппиус и выдержки из ее дневников.

Очередное заседание клуба запланировано на 19 декабря.

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# библиотеки , Заводоуковский городской округ

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