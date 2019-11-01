Спортсмены-единоборцы ММА сойдутся в поединках в СК "Муромец"

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Поединки по смешанным единоборствам ММА пройдут в рамках фестиваля боевых искусств в СК "Муромец" Тюмени (ул. Торговая, 2) 16 ноября, начало в 10 часов. Открытие в 13 часов, сообщают организаторы.

За звание победителя поборются спортсмены из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Тобольска, Сургута и Исетского района.

Напомним, фестиваль стартовал в конце октября. На тюменских спортивных аренах прошли соревнования по тхэквондо ИТФ, панкратиону, савату (французскому боксу), рукопашному бою и тайскому боксу.