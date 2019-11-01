Выпускники из Тюменской области получат профессиональный опыт за счет стажировок

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

110 выпускников образовательных организаций и граждан, ищущих работу, пройдут стажировку за счет средств регионального бюджета на предприятиях Тюменской области с привлечением автономной некоммерческой организации "Труд", которая выиграла конкурс на получение субсидии из регионального бюджета на трудоустройство и подбор персонала.

"Роль института социального партнерства, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями с каждым годом возрастает, – отметила директор областного департамента труда и занятости Надежда Мазуркевич. - Доля областных средств на общественно полезные услуги в сфере занятости, передаваемых департаментом на исполнение СО НКО на период 2018–2020 годов составит ежегодно пять процентов от всего объема средств, предусмотренных на эту отрасль".

Организация стажировки - форма временного трудоустройства выпускников, обратившихся в центры занятости населения, не имеющих первоначального трудового стажа после окончания учебного заведения. Молодой человек получает практические навыки и опыт работы по полученной специальности, тем самым расширяя свою конкурентоспособность на рынке труда при дальнейшем трудоустройстве на постоянное место работы.

Как сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области, воспользоваться этой программой могут также граждане, ищущие работу, в течение трех лет после окончания образовательной организации, не имеющие трудового стажа по полученной профессии.

"Основная сложность при трудоустройстве выпускников вузов и сузов – отсутствие опыта работы. Данная программа решает эту проблему. Все молодые специалисты, прошедшие стажировку в прошлом году, сегодня имеют постоянные места работы. С другой стороны эта программа выгодна и работодателю, так как помогает частично решить кадровый вопрос без нагрузки на бюджет компании", — прокомментировала директор АНО "ТРУД" Светлана Чуйкова.

Сегодня на участие в программе поступают первые заявки от работодателей. Среди участников есть и те, кто стажировал выпускников в прошлом году. Временные рабочие места под стажировку создаются в организациях во всех муниципальных образованиях Тюменской области более чем по 50 профессиям, основные из которых: бухгалтер, менеджер, инженер, экономист, повар, юрист, педагог, воспитатель, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, тракторист, маляр, программист, системный администратор, швея, штукатур, слесарь по ремонту автомобилей, техник-технолог, дизайнер и другие.

По вопросам участия в программе необходимо обращаться в АНО "Центр дополнительного профессионального образования и трудовой интеграции граждан "Труд": 8 (3452) 937-377.