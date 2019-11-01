Проект "Мы жили": на Текутьевском кладбище найдены могилы фотографов Родионовых

| Фото: "Музей воспоминаний "Мы жили" группе во ВКонтакте | Фото: "Музей воспоминаний "Мы жили" группе во ВКонтакте

На Текутьевском кладбище найдены могилы фотографов Родионовых. Авторы тюменского проекта “Мы жили” Влада Нерадовская и Дарья Новикова переписали 70 % захоронений Текутьевского кладбища.

“Ближе к центральной части кладбища есть захоронение семьи — четыре человека. Могилы никак не обозначены - ни имен, ни дат, только воткнутые палки. Наталья встретила там пожилую женщину, как оказалось, родственницу этих людей. Та рассказала, что здесь покоятся Родионовы, знаменитые тюменские фотографы. Теперь нам известно точное место их захоронения”, - рассказала Влада Нерадовская.

По словам девушек, они намерены создать путеводитель по древнему некрополю и воссоздать страницы утраченной людской истории. “Назвать точное число описанных захоронений пока не можем, нам еще предстоит перевести всю собранную информацию в список и подсчитать их. Предполагаем, что удалось охватить примерно 70 процентов территории кладбища”, - говорит Влада Нерадовская.

Пока опись приостановлена до весны, авторы проекта будут заниматься информацией, которая уже есть, начнут распространять ее в сети, проведут исследования в архивах, сообщает “Вслух.ру”.