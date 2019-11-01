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В Тюменской области наращивают объемы выращивания молоди стерляди

Экономика, 14:42 16 ноября 2019

www.phototyumen.ru | Фото: www.phototyumen.ru

Сладковский рыбхоз в этом году значительно увеличил объемы выращивания и выпуска молоди ценных видов рыб в речную систему Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна.

"По заказу одной из компаний в реку Тобол близ райцентра Ярково выпущено более 456 тысяч экземпляров молоди стерляди иртышской популяции со средним весом более 10 грамм, - говорит президент ассоциации торгово- промышленных предприятий "Оцелот" Руслан Цицкиев. - Эта цифра значительно превышает показатели прошлого года. Стерлядь выращивается в осетровом рыбоводном комплексе ООО "СТРХ", где созданы идеальные условия для содержания ремонтно-маточного стада, получения и инкубации икры и роста молоди стерляди в бассейнах с рециркуляцией воды".

В настоящее время по специальным квотам, полученным Сладковским рыбхозом, идет заготовка диких производителей муксуна и чира на реках Обь и Северная Сосьва.

"В Росрыболовстве утверждена двухлетняя программа по воспроизводству этих ценных видов сиговых рыб. Сейчас мы получаем и закладываем на инкубацию икру для дальнейшего выращивания молоди. В 2020 году она также будет выпущена в реки Обь-Иртышского бассейна на территории Ханты-Мансийского автономного округа, в компенсационных целях", - рассказал Руслан Цицкиев.

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# молодь , рыборазведение , Сладковский рыбзавод , стерлядь

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