Букет для мамы помогут составить флористы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Розы, лилии, хризантемы - цветы, которые лучше всего подарить мамам ко Дню матери, который отмечается в России 24 ноября. Тюменские флористы помогут с выбором букета.

"Мы всегда спрашиваем у клиента, кому он хочет сделать подарок, - отметила тюменский флорист Елена Ушакова. – Мамам мы советуем выбрать розы, лилии и хризантемы. Розы – классика, а стильным оформлением можно подчеркнуть изысканность бутонов. Лилия является древнегреческим символом материнства. При этом мы выбираем азиатские сорта – у них не сильный, а нежный аромат. Хризантема же стала традиционным цветком признательности и благодарности, а современные технологии позволяют сделать букет оригинальным".

Выбирая букет, можно сделать акцент на цвета: кремовые ассоциируются с семейственностью, синие и голубые связаны с материнством в восточных странах, розовые трактуются как знак благодарности. Впрочем, не все тюменцы дарят букеты, некоторые отдают предпочтение цветам в горшках.

"Цветы в горшках для мамы – очень практичное решение, - считает Елена Ушакова. – Здесь самыми популярными у тюменцев стали орхидея, калатея, бегония. Если первая – символ женской красоты, то вторая помогает создать уют. Третья же просто красиво цветет и, возможно, поэтому попала в список самых востребованных цветов-подарков".

Некоторые женщины предпочитают получать в подарок определенные виды цветов. О подарке таким мамам следует позаботиться заранее: цветы тоже имеют свою сезонность, и не всегда есть в наличии. Современные технологии и логистика позволят приобрести букет и не по сезону, сообщает "Тюменская область сегодня".