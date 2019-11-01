Тюменские выпускники напишут итоговое сочинение

| Фото: ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте | Фото: ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте

Около 8 тыс. 700 тюменских учеников напишут итоговое сочинение в 2019 году. Основной период назначен на 4 декабря. Резервные дни для тех, кто по каким-либо причинам не сдаст, - 5 февраля и 6 мая.

Известны темы будущих работ, их пять.

• Первый блок будет посвящен 150-летию произведения Льва Толстого "Война и мир".

• В теме "Надежда и отчаяние" предстоит порассуждать об активной и пассивной жизненных позициях.

• Направление "Гордость и смирение" предполагает осмысление этих понятий в философском, историческом и нравственном аспекте.

• Вечное противостояние - "Добро и зло" - составляет основу большинства сюжетов мировой литературы и фольклора, воплощается в произведениях всех видов искусства.

• Раздел "Он и она" посвящен взаимоотношениям между мужчиной и женщиной, как в личной, так и в социальной сфере.

Рекомендуемое количество слов – от 350. Если в сочинении менее 250 слов, за работу поставят "незачет". "Незачет" можно получить и за плагиат - переписанные или воспроизведенные сочинения, которые выложены в интернете, пишет "Вслух.ру"