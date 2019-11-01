Магазин Duty Free открылся в зоне прилета аэропорта Рощино

| Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте

Магазин беспошлинной торговли Duty Free Аэро Трейд площадью 50 кв. метров открылся в зоне прилета сразу после паспортного контроля в международном аэропорту Рощино. Здесь можно приобрести импортные алкогольные напитки, шоколад, игрушки, подарки, парфюмерию и косметику, в том числе Travel Exclusive, сообщает аэропорт.

Среди представленных брендов - Bacardi, Henessy, Jonny Walker, Maccalan, Moёt&Chandon, Lindt, Godiva, Dolce and Gabbana, Lancome, Chloe, Burberry, Versace, Gucci, Boss. В магазинах будут действовать ежемесячные специальные предложения. Покупки можно оплатить в евро, долларах США, рублях или с помощью банковской карты. Отмечается, что покупки могут совершить пассажиры, прибывающие из стран, не входящих в Таможенный союз ЕАЭС.

Пассажирам международных рейсов аэропорта Рощино доступна услуга предварительного заказа товаров Duty Free, покупатели получат скидку 5% на весь ассортимент по сравнению с ценой в магазине. Выбрать понравившийся товар можно в онлайн-каталоге или листовке турагенства, после оформления заказа покупка будет ждать в магазине Duty Free на прилете. Для получения товара нужно назвать продавцу персональный номер заказа.

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