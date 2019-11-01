Встреча "Формула успеха" пройдет в Ялуторовском краеведческом музее

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс во ВКонтакте | Фото: Ялуторовский музейный комплекс во ВКонтакте

Встреча "Формула успеха" пройдет в Ялуторовском краеведческом музее (ул. Революции, 75) 27 ноября.

Как отметила заведующая краеведческим музеем Татьяна Бурлакова, это будет последняя встреча в рамках проекта "Рандеву в музее". Сейчас организаторы договариваются с ялуторовчанами, которые станут героями данной встречи.

Серия встреч "Рандеву в музее" проходила в октябре-ноябре. Ялуторовчане смогли пообщаться с почетными гражданами, заслуженными работниками предприятий и учреждений города, людьми, добившимися успехов в жизни.

"Подобная встреча прошла в октябре, на ней были два жителя Ялуторовска, наши ветераны. Одна из них работает до сих пор. Удивительно, что Клара Сергеевна Назарова, которая стала героиней той встречи, работала сварщиком. Представляете, женщина-сварщик. Она до сих пор преподает у нас в агротехнологическом колледже. Ребятам-девятиклассникам понравилось, они слушали ее с интересом", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Татьяна Бурлакова.

Отметим, выставка "Имя в истории Ялуторовска" открылась в июне. Она посвящена 360-летию со дня основания города. Экспозиция включила в себя фотографии, документы горожан, передовиков производства, почетных граждан. Выставка проработает до января.

Инна Пахомова