Около девятисот танцоров соберет конкурс "Серебряные крылышки" в Тюмени

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Почти 900 исполнителей из Тюменской области в составе 30 коллективов примут участие в VIII открытом Всероссийском конкурсе хореографических коллективов и солистов "Серебряные крылышки" на приз народного артиста РСФСР, профессора, кавалера ордена ООН Бориса Санкина 16-17 ноября во Дворце "Пионер" (Челюскинцев,46), сообщает учреждение.

16 ноября состоится торжественное открытие конкурса и конкурсный просмотр.

17 ноября пройдут мастер-классы для руководителей коллективов, круглый стол с членами жюри и концерт победителей и участников конкурса.

В числе конкурсных номинаций - детский танец, народный и народно-стилизованный, эстрадный и современный, классический, уличный (hip-hop, break dance, vogue, street jazz и т.д.), спортивный бальный танец и танцевальная мозаика.

В конкурсе примут участие хореографические коллективы и отдельные исполнители образовательных учреждений, учреждений культуры, дополнительного образования и сферы молодежной политики в возрасте от 5 до 25 лет.

Гала-концерт и награждение начнутся 17 ноября в 14 часов. Для зрителей вход свободный.