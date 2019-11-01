Пользователям портала "Госуслуги" открылись новые возможности

| Фото: www.gosuslugi.ru | Фото: www.gosuslugi.ru

Совершить оплату через сервис Google Pay могут пользователи "Госуслуг". Мобильное приложение "Госуслуги" стало доступно в магазине приложений Huawei, а в 2020 году оно поменяет архитектуру, интерфейс и функциональность, чтобы взаимодействие граждан с государством было проще, удобнее и быстрее, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Помимо оплаты банковской картой, электронными деньгами или средствами с мобильного телефона, на портале "Госуслуги" появилась возможность воспользоваться сервисом Google Pay. Штраф, счет, пошлину или задолженность можно оплатить по отдельности или вместе, с помощью мультиоплаты.

"Мы рады, что пользователи портала "Госуслуги" теперь могут быстро и безопасно совершать оплату с помощью Google Pay. Число приложений и сайтов, где доступна наша технология, постоянно растет, и это делает жизнь российских интернет-пользователей проще", – отметила глава Google в России Юлия Соловьева.

Кроме того, к магазинам мобильных приложений, предлагающим скачать госуслуги, – App Store и Google Play – присоединился App Gallery Huawei.

"Присоединение к App Gallery такого знакового приложения, как "Госуслуги", – важная веха развития экосистемы Huawei в России, ведь это по-настоящему жизненно необходимый для россиян сервис, которым сегодня пользуются около 100 миллионов человек по всей стране", – отметил директор Huawei Consumer Business Group в России Тони Ран.

В 2020 году большие перемены ожидают само мобильное приложение "Госуслуги". Оно будет перевыпущено в новом формате – с новыми архитектурой, интерфейсом и функциональностью. Популярные услуги будут доработаны, появятся новые. Приложение построят из независимых модулей, что позволит государственным органам подключать к нему свои сервисы. В частности, в приложение будут интегрированы суперсервисы, первый из которых – "Европротокол онлайн" – был представлен 1 ноября.

Например, гражданине всегда смогут иметь под рукой свои персональные данные и документы, а также управлять согласиями на предоставление их третьим лицам. "Сканер" позволит считывать QR-коды, данные банковских карт и документы, что существенно упростит процесс заполнения данных. "Поисковый ассистент" поможет находить информацию в мобильном приложении с помощью голосовых и текстовых команд. Проще станет и процесс бесконтактной оплаты, а к платежным сервисам присоединится Samsung Pay.

"Наша цель – чтобы каждый житель России получал государственные услуги без необходимости использовать бумажные документы и посещать госорганы: быстро и онлайн. Для этого мы непрерывно работаем над развитием портала и мобильного приложения "Госуслуги", оптимизируя внутренние процессы и используя лучшие решения от бизнеса", – подчеркнул заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин.