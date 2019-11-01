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Поэт Михаил Федосеенков презентует новый сборник стихов

Общество, 08:22 19 ноября 2019

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Творческая встреча с тюменским поэтом, самобытным художником и музыкантом, автором 19 поэтических книг Михаилом Федосеенковым состоится в информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15, корп. 1) 22 ноября в 14 часов, сообщает централизованная городская библиотечная система.

На встрече поэт познакомит слушателей с новым сборником стихов "Чему быть камнем, чему цветком", который вышел в 2019 году. Прозвучат стихотворения в исполнении автора. Каждый слушатель сможет задать Михаилу Федосеенкову вопросы. Самые активные получат в подарок от писателя книги стихов с дарственной надписью.

Михаил Федосеенков родился в Кемерово, окончил технологический институт пищевой промышленности, служил в армии. Работал инженером, сверловщиком, музыкантом, литературным консультантом областного отделения Союза писателей. Живет в Тюмени с 1984 года. В 1989 году участвовал в IX Всесоюзном совещании молодых писателей. Михаил Федосеенков является членом Союза писателей России, награжден медалью "Русская звезда" им. Федора Тютчева.

"Свои стихи автор представляет как лирический опыт исканий масштабного и полифонического звучания мира. В его книгах читатель найдет гражданскую, любовную и пейзажную лирику", - рассказали организаторы встречи.

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# библиотека , встреча , книги , поэзия , стихи

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