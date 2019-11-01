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Правовую помощь окажут тюменцам в день открытых дверей в центре "Семья"

Общество, 12:18 16 ноября 2019

региональный центр "Семья" | Фото: региональный центр "Семья"

Тюменцев приглашают на день открытых дверей, который пройдет во всех филиалах регионального центра "Семья" в День правовой помощи детям 20 ноября с 9 до 18 часов, сообщает пресс-служба центра.

Консультативный прием по адресу пр. Геологоразведчиков, д. 14 а проведут юрисконсульт Елена Журба (предварительная запись по телефону: 20-63-37) и психолог Светлана Фаизова (предварительная запись по телефону: 20-89-48).

Консультации по мерам социальной поддержки, спектру социальных услуг для семей с детьми проведут специалисты по социальной работе в филиале центра "Семья" на ул. Амурской, д. 150.

Прием по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут осуществлять социальные педагоги на консультационной площадке в "Доме социальной реабилитации семей и детей "Борки" (с. Борки, ул. Центральная, д.22),

Также в этот день для детей, проживающих в учреждении, пройдут проведены правовые игры и викторины при участии представителей Следственного Комитета РФ по Тюменской области.

Также инспекторы по охране детства регионального центра "Семья" проведут более 20 тематических занятий, классных часов, интерактивных бесед и викторин в общеобразовательных учреждений города и области.

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# правовая помощь , региональный центр Семья , социальная поддержка

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