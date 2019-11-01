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В Тюмени названы победители конкурса "Вторая жизнь ненужным вещам"

Общество, 11:35 17 ноября 2019

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Победителей конкурса поделок "Вторая жизнь ненужным вещам" определили в Тюмени 15 ноября, сообщает департамент городского хозяйства.

Более 30 учащихся общеобразовательных организаций в возрасте от 10 до 17 лет продемонстрировали креативные идеи вторичного использования ненужных вещей.

К примеру, веер из пластиковых столовых приборов, игольница из железной банки, математический букет из грецких орехов, снеговик из светодиодной лампы и многое другое.

Конкурсная комиссия оценивала работы по следующим критериям: соответствие тематике, эстетичность, привлекательность и оригинальность, а также техника выполнения и используемые материалы.

Первое место заняла София Кульчак из центра развития творчества детей и юношества"Бригантина", второе место у Дарьи Урумян, школа № 37, третьей стала Анастасия Зверева из школы № 65.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Победителей наградили дипломами и ценными подарками, остальным участникам были вручены поощрительные призы и дипломы об участии в конкурсе.

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# департамент городского хозяйства , конкурсы

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