Школьные библиотеки Ялуторовского района победили в региональном конкурсе
| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru
Бюджет шести школьных библиотек Ялуторовского района пополнился на 120 тыс. рублей благодаря победе в региональном конкурсе программ развития.
Участникам присуждены премии в размере 20 тыс. рублей, сообщает администрация муниципального образования.
На полученные деньги до конца ноября школьные библиотеки приобретут необходимую цифровую технику, а также пополнят фонд художественной литературы.
Конкурс провел Тюменский областной институт развития регионального образования.