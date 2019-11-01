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Школьные библиотеки Ялуторовского района победили в региональном конкурсе

Общество, 13:01 17 ноября 2019

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Бюджет шести школьных библиотек Ялуторовского района пополнился на 120 тыс. рублей благодаря победе в региональном конкурсе программ развития.

Участникам присуждены премии в размере 20 тыс. рублей, сообщает администрация муниципального образования.

На полученные деньги до конца ноября школьные библиотеки приобретут необходимую цифровую технику, а также пополнят фонд художественной литературы.

Конкурс провел Тюменский областной институт развития регионального образования.

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# библиотеки , Ялуторовский район

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