ТюмГУ подписал соглашение с Huawei

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Соглашение ТюмГУ с компанией Huawei позволит студентам получить дополнительные компетенции глобального уровня, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза

Компания и Тюменский государственный университет договорились об углублении сотрудничества подготовке специалистов по информационно-коммуникационным технологиям.

Соглашение в рамках XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ-2019" подписали директор Технологического парка ТюмГУ Евгений Голубев и руководитель группы региональных продаж Huawei Enterprise в России Владислав Микшевич.

ИКТ Академия Huawei на базе ТюмГУ подготовила более 150 специалистов по сетевым технологиям. Новый этап сотрудничества подразумевает расширение учебной программы и включение в нее новых направлений. В частности, помимо "технологий коммутации и маршрутизации", теперь студентам будут доступны направления "системы хранения данных" и "информационная безопасность".

"Цифровизация экономики настолько глобальна, что подготовка соответствующих специалистов в области сетевой инфраструктуры, хранения и анализа данных, облачных технологий становится для нас приоритетом. Мы отмечаем, что компания Huawei – исключительно ответственный партнер, поэтому наше сотрудничество постоянно диверсифицируется и углубляется", – отметил Евгений Голубев.