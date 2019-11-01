Аромашевские школьники борются за значки ГТО

| Фото: aromashevo.admtyumen.ru | Фото: aromashevo.admtyumen.ru

Школьники Аромашевского района продолжают выполнение нормативов ГТО. Учащиеся попробовали свои силы в тестах по легкой атлетике, сообщает администрация муниципального образования.

Теперь школьники выполняют комплекс таких нормативов, как челночный бег 3х10 м, метание теннисного мяча в цель, прыжок в длину с места, наклон из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине и других.

Уже в конце 2019 года, те, кто выполнит нормативы успешно получат заслуженные знаки отличия ВФСК ГТО.