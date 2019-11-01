На конкурсе "Педагог года" в ТИУ провели свадебный обряд XIX века

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Старинный свадебный обряд провели на конкурсе "Педагог года" в Тюменском индустриальном университете. Практическое занятие "Культура и быт населения России в XIX веке" представила преподаватель Тобольского индустриального института Ирина Гегедивш, сообщает ТИУ.

На уроке ребята показали миниатюру на тему "Свадебный обряд русских в XIX веке". С помощью таких занятий повышается интерес к истории и традициям своей страны, считает Ирина Гегедивш.

"Знакомство с культурным наследием народов России в таком формате было принято ребятами с большим интересом. В целом, занятие понравилось обучающимся, на этапе рефлексии все высказались, что урок был очень познавательный, понятный для восприятия и интересный", — поделилась она.