Назван состав сборной России на Кубок мира по биатлону и Кубок IBU

biathlonrus.com biathlonrus.com

Определен состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщает СБР.

За Кубок мира будут бороться Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев. Женский коллектив на этих соревнованиях: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых.

Мужскую сборную на Кубке IBU представят Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов. Женская сборная: Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева, Анастасия Егорова.

Отметим, что Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт включены в состав без отборов, потому что вошли в Топ-15 общего зачета Кубка мира 2018-2019.

У Антона Бабикова и Виктории Сливко личные квоты на первый этап Кубка мира, как у победителей общего зачета Кубка IBU прошлого сезона.

Первый этап Кубка мира стартует в шведском Эстерсунде 30 ноября, а Кубок IBU начнется в норвежском Шушене 28 ноября.