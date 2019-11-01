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В Тараскуль для консультаций приедет мобильная служба Пенсионного фонда

Общество, 11:07 19 ноября 2019

пресс-служба УПФР по Тюменской области | Фото: пресс-служба УПФР по Тюменской области

Работа мобильной клиентской службы управления Пенсионного фонда России в Тюменской области состоится в жилом районе Большой Тараскуль 22 ноября с 9 до 11 часов, сообщает пресс-служба ведомства.

В это время есть возможность получить консультацию специалистов ПФР и ответы на интересующие вопросы, связанные с назначением социальных выплат, пенсионным обеспечением и т. д., а также узнать о возможности получения услуг Пенсионного фонда через Интернет.

Встреча состоится по адресу: ул. Тараскульская, 3 (площадь перед магазином)

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# ПФР , социальные выплаты , управление ПФР

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