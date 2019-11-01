Выставка "Белая трость" откроется в музее "Дом природы"

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Выставка "Белая трость" откроется в музее "Дом природы" с 29 ноября, сообщает пресс-служба Ялуторовского музейного комплекса.

В основе выставки - крупногабаритные реалистичные предметы из фондов Ялуторовского музейного комплекса из различных материалов, где каждый предмет можно будет "осмотреть" руками.

"Людей, которые полностью погружены во тьму, легко увидеть в толпе. Их отличительной особенностью являются черные очки, белые трости или собаки-поводыри, но в круговороте событий многие не обращают на них внимания. Именно с целью информирования общественности о проблемах людей, которые не видят мир, и создана данная выставка", - сообщили организаторы экспозиции.

Выставка будет интересна не только людям с ограниченными возможностями, но и всем, кто хочет глубже понять мир особенных людей.

Телефоны для справок: 8 (34535) 2-01-94, 3-25-58.