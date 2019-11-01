Тобольские школьники учились выживать в чрезвычайных ситуациях

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 200 человек приняли участие в городской игре "Спастись и выжить" в Тобольске.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском комитете по делам молодежи, целью соревнования стало совершенствование знаний правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

В соревнованиях участвовали учащиеся школ города, воспитанники учреждений дополнительного образования и молодежной политики. Всего 15 команд. Им необходимо было пройти пять этапов: "Основы медицинских знаний", "Безопасность на транспорте и в городе", "Опасности от ЧС техногенного характера", "Правила поведения в опасных ситуациях в школе и дома", "Единая служба спасения".

Победу в соревнованиях одержала команда "Школа безопасности" школы №2, второе место у команда "Эврика" из Лицея, замкнула тройку лучших команда "Спасатели" школы №16.

Евгений Новосёлов