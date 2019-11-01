Итоги пятого сезона деловой игры "Миллион" подвели в Ялуторовске

| Фото: "Миллион - деловая игра" во ВКонтакте | Фото: "Миллион - деловая игра" во ВКонтакте

Авторы проекта мини-завода по переработке пластика ECL выиграли 900 тыс. рублей. Заключительный этап бизнес-игры для школьников "Миллион" прошел в Ялуторовске, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и поддержки предпринимательства.

Четыре команды старшеклассников вместе с наставниками-предпринимателями прорабатывали собственные бизнес-проекты.

Школьники представили такие проекты как "Интернет- телевидение", "Центр развития детей с ОВЗ" и другие. Заветная планка в 1 млн рублей до сих пор никому не поддалась.

Игра "Миллион" создана молодыми предпринимателями из Ялуторовского отделения Общероссийской общественной организации "Опора России"и нацелена на развитие предпринимательских навыков у молодежи.

В 2019 году бизнес-игра стартовала 23 октября. Мероприятие проходит в шести муниципалитетах Тюменской области. В новом сезоне в игре принимают участие более 400 подростков - учащиеся 9-11 классов школ города и студенты первых курсов.