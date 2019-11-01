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В России разрабатывают сервис для диагностики двигателя по звуку

Общество, 14:14 18 ноября 2019

minpromtorg.gov.ru/ | Фото: minpromtorg.gov.ru/

Сервис для оценки состояния автомобильного двигателя по его звуку появится в России в 2021 году. Проект "Автошазам" проходит оценку, сообщает РИА Новости.

Сервис будет доступен через мобильное приложение. С его помощью пользователь сможет записать звук работающего двигателя, и эти данные будут направляться в систему для анализа.

Специально обученный алгоритм искусственного интеллекта определит данные двигателя и автомобиля, его возраст и пробег. На основе полученных данных система выдает результат и при необходимости рекомендует или сразу записывает пользователя на ремонт.

"Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега - "Автошазам". Созданием разработки занимается НП "ГЛОНАСС", - рассказал пресс-секретарь партнерства "ГЛОНАСС" Ярослав Федосеев.

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# автомобили , мобильное приложение

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