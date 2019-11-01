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Тюменские преподаватели научат российских школьников конструировать гоночный болид

Общество, 16:48 18 ноября 2019

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Сотрудники Школы инженерного резерва ТИУ проводят учебный курс по конструированию гоночного болида на 15 смене во Всероссийском детском центре "Океан", Владивосток с 18 по 22 ноября, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

Специалисты Людмила Королькова, Руслан Нубаев, Яна Езикеева и Антон Назаров проведут занятия для 30 школьников 9-11 классов из 22 регионов страны.

"Мы поделим участников на три команды по десять человек, каждая должна будет за пять дней собрать работающий гоночный болид. Мы выдадим необходимые материалы и инструменты. В каждой команде ребята будут выполнять разные роли: руководителей проекта, конструкторов, экономистов, маркетологов. В конце курса они презентуют свое устройство членам жюри и запустят его", — рассказала Людмила Королькова.

В Школе инженерного резерва отметили, что это будет облегченная версия студенческого болида, который каждый год конструируют члены научно-технического центра Neftegaz ENGINEERING.

Учебный курс организован в рамках долгосрочного сотрудничества между опорным вузом и ВДЦ "Океан". В 2020 году обучение конструированию гоночных болидов планируется провести для 300 школьников в течение полной 21-дневной смены.

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# конструирование , одаренные дети , ТИУ

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