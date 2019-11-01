Тюменский ученый получил на реализацию проекта пять миллионов рублей

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Проект ученого ТюмГУ "Эколого-геохимическая оценка выпадений снеговой и дорожной пыли в северных районах Западной Сибири" получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований в 5 млн рублей, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Автор проекта - доктор географических наук Дмитрий Московченко. Его работу в числе 143 участников рассмотрели в ходе конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме "Микрочастицы в атмосфере, педосфере и гидросфере: идентификация источников, экологический риск, социально-экономический ущерб и влияние на здоровье населения" (конкурс "Микромир").

Ежегодный объем финансирования трехлетнего проекта составит 5 млн рублей. В междисциплинарную команду исследовательского проекта вошли директор НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ доктор биологических наук Андрей Соромотин, профессор кафедры органической и экологической химии ИнХим кандидат химических наук Наталья Ларина и заведующий международной комплексной научно-исследовательской лабораторией по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия Института X-BIO кандидат географических наук Андрей Юртаев.

В ходе выполнения проекта будет оценена значимость выпадения пыли как механизма распространения загрязняющих веществ.