  • 18 ноября 201918.11.2019понедельник
  • USD63,8881
    EUR70,4111
  • В Тюмени -16..-18 С 6 м/с ветер северо-западный

Тюменский ученый получил на реализацию проекта пять миллионов рублей

Общество, 16:59 18 ноября 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Проект ученого ТюмГУ "Эколого-геохимическая оценка выпадений снеговой и дорожной пыли в северных районах Западной Сибири" получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований в 5 млн рублей, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Автор проекта - доктор географических наук Дмитрий Московченко. Его работу в числе 143 участников рассмотрели в ходе конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме "Микрочастицы в атмосфере, педосфере и гидросфере: идентификация источников, экологический риск, социально-экономический ущерб и влияние на здоровье населения" (конкурс "Микромир").

Ежегодный объем финансирования трехлетнего проекта составит 5 млн рублей. В междисциплинарную команду исследовательского проекта вошли директор НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ доктор биологических наук Андрей Соромотин, профессор кафедры органической и экологической химии ИнХим кандидат химических наук Наталья Ларина и заведующий международной комплексной научно-исследовательской лабораторией по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия Института X-BIO кандидат географических наук Андрей Юртаев.

В ходе выполнения проекта будет оценена значимость выпадения пыли как механизма распространения загрязняющих веществ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# исследование , НОЦ , РФФИ , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 18.11.2019Тюменцы, пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве, получили автомобили
17:35 18.11.2019Тюменских призеров и победителей конкурса "Славим человека труда" наградят в Екатеринбурге
16:59 18.11.2019Тюменский ученый получил на реализацию проекта пять миллионов рублей
16:48 18.11.2019Тюменские преподаватели научат российских школьников конструировать гоночный болид