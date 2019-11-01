Тюменцы, пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве, получили автомобили

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Вручение новых автомобилей "Лада Гранта" жителям области, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве, состоялось в автосалоне "Тюмень - Автоваз" в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Ключи от автомобилей получили пять человек – жители Тобольского района, Голышманово и Тюмени. Эти люди имеют ограничения в передвижении и по заключению медико-социальной экспертизы нуждаются в специализированном автотранспорте по прямым последствиям производственной травмы. Каждая машина оснащена системой ручного управления и переоборудована с учетом индивидуальных особенностей владельца. Два человека получили автомобиль впервые, для остальных это уже не первая машина, предоставленная государством.

"Мы рады за своих подопечных, - поделилась своими впечатлениями исполняющая обязанности управляющего Тюменским региональным отделением фонда социального страхования Динара Поштаренко, вручившая ключи. - Благодаря таким автомобилям, люди с ограниченными возможностями получают возможность вести более активный образ жизни и не чувствовать своих ограничений".

Также каждому обладателю нового автомобиля вручили памятные подарки от Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и комплект информационных материалов, рассказывающих о гарантированном государством социальном обеспечении.

В 2019 году по программе обеспечения застрахованных лиц, пострадавших на производстве, вручены ключи от 11 автомобилей. Семь человек получили компенсацию за самостоятельно приобретенный автомобиль.