  • 19 ноября 201919.11.2019вторник
  • USD63,7542
    EUR70,5313
  • В Тюмени -23..-25 С 5 м/с ветер северо-западный

Тюменцев предупредили о резком снижении температуры воздуха

Общество, 18:27 18 ноября 2019

www.tyumen-city.ru

Резкое похолодание - температура воздуха ночью минус 26-28 градусов, днем минус 21-23 - ожидают жителей Тюмени 19-20 ноября, сообщает Единый центр оперативного реагирования города.

При этом будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. 20 ноября переменная облачность, без осадков, ветер северный до 9 метров в секунду. Температура ночью минус 25-27 градусов, днем минус 19-21.

Тюменцев просят учитывать неблагоприятные погодные явления, соответственно одеваться, без надобности не выходить на улицу и не отправляться в поездку на длинное расстояние.

В случае ЧС звонить по телефонам 112, 101.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мороз , погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:15 18.11.2019В Тюмени отпраздновали юбилей школы № 7
19:00 18.11.2019Итоги пятого сезона деловой игры "Миллион" подвели в Ялуторовске
18:49 18.11.2019В Тюмени продается рекордное количество "однушек"
18:27 18.11.2019Тюменцев предупредили о резком снижении температуры воздуха