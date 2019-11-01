Тюменцев предупредили о резком снижении температуры воздуха

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Резкое похолодание - температура воздуха ночью минус 26-28 градусов, днем минус 21-23 - ожидают жителей Тюмени 19-20 ноября, сообщает Единый центр оперативного реагирования города.

При этом будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. 20 ноября переменная облачность, без осадков, ветер северный до 9 метров в секунду. Температура ночью минус 25-27 градусов, днем минус 19-21.

Тюменцев просят учитывать неблагоприятные погодные явления, соответственно одеваться, без надобности не выходить на улицу и не отправляться в поездку на длинное расстояние.

В случае ЧС звонить по телефонам 112, 101.