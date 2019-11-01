Тюменку отправили в колонию за хранение гашиша

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Пять с половиной лет исправительной колонии общего режима - такое наказание назначил суд тюменке за подготовку к сбыту наркотиков. Более 600 гр гашиша нашли в ее морозильной камере, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2019 года в отдел полиции поступил звонок от жителей одного из домов в Тюмени. Горожанин сообщил, что соседка продает наркотики.

Сотрудники полиции задержали женщину в состоянии наркотического опьянения. При себе у нее был гашиш - более 40 гр. При обыске квартиры задержанной из морозильной камеры холодильника изъяли более 600 гр гашиша, приготовленного для сбыта.