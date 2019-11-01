  • 19 ноября 201919.11.2019вторник
  • USD63,7542
    EUR70,5313
  • В Тюмени -22..-24 С 5 м/с ветер северо-западный

Тюменку отправили в колонию за хранение гашиша

Происшествия, 10:45 19 ноября 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Пять с половиной лет исправительной колонии общего режима - такое наказание назначил суд тюменке за подготовку к сбыту наркотиков. Более 600 гр гашиша нашли в ее морозильной камере, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2019 года в отдел полиции поступил звонок от жителей одного из домов в Тюмени. Горожанин сообщил, что соседка продает наркотики.

Сотрудники полиции задержали женщину в состоянии наркотического опьянения. При себе у нее был гашиш - более 40 гр. При обыске квартиры задержанной из морозильной камеры холодильника изъяли более 600 гр гашиша, приготовленного для сбыта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , прокуратура , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:29 19.11.2019Более полутора миллиона рублей заплатили предприниматели за продажу алкоголя подросткам
10:45 19.11.2019Тюменку отправили в колонию за хранение гашиша
10:12 19.11.2019Водителя и пассажиров легковушки спасли от переохлаждения на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
17:21 18.11.2019Тюменка из-за долгов не смогла улететь за границу