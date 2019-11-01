Вторая смена начальной школы в Тюмени осталась дома

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Занятия второй смены с 1 по 4 классы отменены из-за низкой температуры воздуха в школах Тюмени 19 ноября. Температура воздуха в областном центре составляет минус 24 градуса, скорость ветра - 6 метра в секунду.

Напомним, что учащиеся начальных классов первой смены также остались дома.

Информацию об отмене занятий в школах в связи с метеоусловиями - актированных днях в Тюмени можно оперативно узнать в телеграм-канале "Актировки/Тюмень".

Параметры погодных условий для отмены занятий в общеобразовательных организациях юга Тюменской области:

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Узнать об актированных днях в морозы можно также на официальном портале администрации Тюмени, а также его аккаунтых в социальных сетях: ВКонтакте (группа "Тюмень – наш дом"), Facebook (группа "Тюмень – наш дом"), "Одноклассники" (группа "Тюмень – наш дом") и Instagram.

Тюменцы также могут позвонить в центр информирования населения администрации города по телефону 45-15-20 с 6 часов 30 минут до 8 часов — для занятий первой смены и с 11 до 15 часов — для занятий второй смены.

Любовь Голышева