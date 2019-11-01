В Тобольске определили лучших молодых журналистов России

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Тобольский многопрофильный техникум стал обладателем Гран-при межрегионального фестиваля молодежной журналистики "Золотое перышко-2019" в Тобольске, сообщает городская администрация.

В конкурсе приняли участие юные журналисты из Тобольска, Ялуторовска, Краснодар, Стрежевого, Сургутского и Тюменского районов. Участники снимали видеосюжеты, писали статьи и фотографировали.

Также подростки посетили образовательные мастер-классы от экспертов в области масс-медиа, которые поделились своим опытом. За четыре дня фестиваля участники успели посмотреть достопримечательности Тобольска и с. Абалак на обзорной экскурсии, участвовали в акции памяти журналистов, погибшим при выполнении служебного долга, посетили тобольские предприятия СИБУРа.

Ребята участвовали в интеллектуальной игре по истории Тюменской области, на вечернем кинопоказе обсудили три социальных фильма, посмотрели спектакль "Осадное положение" Свободного молодежного театра, познакомились с жизнью заключенных в дореволюционный и советский периоды в Тюремном замке и отдохнули на вечере дружбы регионов.

Победителем фестиваля в номинации "Печатная журналистика" стали Арина Оносова из Краснодара и Милена Закирова из Тобольска. В номинации "Лучший видеосюжет" победила команда тобольского многопрофильного техникума. Лучшая школьная газета оказалась у Ляминской школы Сургутского района. Лучшая молодежная городская газета у центра дополнительного образования детей из Стрежевого.

В номинации "Лучшая фотография" победили тоболячки Ирина Воробей и Диана Вафеева. В номинации "Интернет-журналистика" за первое место наградили тоболячку Елену Савину, а также Павла Вялкова и Анну Комольцеву из медиацентра Гуманитарного факультета ТПИ.