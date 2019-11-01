Сто пятьдесят участников съедутся на фестиваль школьных музеев в Тюмень

| Фото: министерство культуры РФ (архив) | Фото: министерство культуры РФ (архив)

150 участников из 17 муниципальных образований юга Тюменской области подали заявки на областной фестиваль школьных музеев, который пройдет в региональной столице 23 и 24 ноября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" методист Дворца творчества и спорта "Пионер" Раиса Шабанова, фестиваль школьных музеев состоится впервые. "Участие принимают музеи разных направлений. Будут 30 учреждений — 150 участников. Школьные музеи в Тюменской области самые разнообразные. Сейчас у нас зарегистрировано 254 музея образовательных учреждений", — добавила она.

23 ноября участники соберутся в школе №70 им. Великой Победы на ул. Валерии Гнаровской, 3. Второй день фестиваля пройдет во Дворце "Пионер". Там же пройдет награждение, победителей отметят дипломами и призами.

В рамках фестиваля состоятся конкурсы "Образовательное пространство школьного музея" и "Виртуальная экскурсия по школьному музею". Участники посетят исторической парк "Россия — Моя история" и музея школы №70 "Военно-исторический музей пограничных войск и ветеранов ВОВ", который ранее побеждал в различных конкурсах.

Представителей школьных музеев, которые съедутся в Тюмень, ждет насыщенная лекционная программа от историков, краеведов и музееведов города.

Инна Пахомова