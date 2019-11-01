Руководителей НКО и ресурсных центров приглашают в "Школу лидера"

| Фото: Фонда президентских грантов | Фото: Фонда президентских грантов

Курс обучения в Школе лидера НКО пройдет для руководителей НКО и директоров ресурсных центров в 2020 году, сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов.

Чтобы попасть в число участников руководителей НКО, необходимо заполнить анкету по ссылке, а затем пройти собеседование по видеосвязи.

Во вторую группу войдут руководители и сотрудники ресурсных центров. Им также нужно заполнить и отправить анкету по ссылке, после чего пройти собеседование. Ресурсные центры должны представлять два человека: руководитель организации и сотрудник, который занимается обучением НКО на своей территории.

По итогам занятий в "Школе" у всех участников появятся стратегии развития для своих организаций. В план реализации войдут пункты по работе с командой на этапах внедряемых изменений. В течение года сотрудники НКО будут получать индивидуальную поддержку от экспертов.

Прием анкет ведется до 21 ноября. Очные интенсивы для обеих групп начнутся в Москве в 2020 году. Ознакомиться с условиями участия в проекте и графиком обучения можно в группе "Школы лидеров НКО" и на сайте.

Задать вопросы организаторам можно по электронной почте evseeva@d-group.ru.

Напомним, по итогам второго конкурса 2019 года проект "Школа лидера НКО" получил грантовую поддержку в размере 9 млрд 191 млн 20 тыс. рублей.