Тюменцы успевают принять участие в конкурсе "Горлица обыкновенная - птица 2019 года"

| Фото: Тюменское отделение Союза охраны птиц России во ВКонтакте | Фото: Тюменское отделение Союза охраны птиц России во ВКонтакте

Около 130 работ поступило на конкурс творческих работ "Горлица обыкновенная - птица 2019 года".

Принять участие в конкурсе могут дошкольники, ученики 1-11 классов и взрослые. Участники могут представить работы в номинациях: "Декоративно-прикладное творчество" (до 13 лет), "Литературное творчество" (без возрастных ограничений), "Фото- и видеосъемка" (от 14 лет и старше).

Как рассказала один из организаторов конкурса, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Института биологии ТюмГУ Мария Лупинос, прием заявок продлится по 30 ноября. Творческие работы можно разместить в официальной группе Тюменского отделения Союза охраны птиц России во ВКонтакте. Форма заявки находится в положении.