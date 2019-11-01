День мужского здоровья прошел в тюменском Медицинском городе

| Фото: Медицинский город во ВКонтакте | Фото: Медицинский город во ВКонтакте

Злокачественное новообразование было диагностировано у одного из 73 мужчин, пришедших на обследование в "День мужского урологического здоровья" в тюменском "Медицинском городе" 16 ноября. Трое были направлены на дополнительное обследование, сообщает медучреждение.

Тюменские онкологи отмечают, что частое выявление рака предстательной железы связано с эффективностью скрининговых программ. Так, в 2018 году было зарегистрировано более 650 случаев впервые выявленных злокачественных новообразований. Более чем у 75 % пациентов заболевание было диагностировано во время профилактического осмотра.

В Тюмени в "День мужского урологического здоровья" каждый мужчина, записавшийся на прием, имеет возможность получить консультацию врача-онкоуролога, сдать кровь на простатспецифический антиген и пройти ультразвуковое исследование.

"В профилактических целях я рекомендую проходить такое обследование ежегодно всем мужчинам старше 40 лет, даже при отсутствии жалоб на состояние здоровья", - отмечает врач онколог-уролог "Медицинского города" Владислав Смирнов.