Железнодорожники предлагают кардинально изменить дизайн и эргономику пассажирского вагона
На смену традиционному железнодорожному плацкарту может прийти модульный пассажирский вагон открытого типа для поездов дальнего следования, одна из концепций которого представлена участникам и гостям XIII международного форума "Транспорт России".
Форум проходит в Москве с 19 по 21 ноября, сообщается на сайте специализированного филиала ОАО "РЖД" – Федеральная пассажирская дирекция.
Количество мест в таком вагоне, отмечено в сообщении, останется традиционным - здесь смогут совершать поездки 54 пассажира одновременно. Однако кардинальным образом изменятся дизайн и эргономика вагона. Основная цель таких изменений – повысить уровень индивидуального комфорта и персонализировать пространство.
В частности, в представленном варианте концепции модульного вагона привлекает сочетание привычного для плацкарта расположения мест и "купе" с модульными секциями – шкафами. Таким образом, в концепте были сохранены пассажирские места с традиционной компоновкой, удобной для путешествий больших компаний или пожилых пассажиров, и, в то же время, добавлены места, рассчитанные на более уединенное путешествие. При конструировании концепта традиционные габариты пассажирского вагона были сохранены, длина и ширина полок не изменялись.
Представляя концепт модульного вагона на своем стенде, Федеральная пассажирская компания рассчитывает на прямой диалог с пассажирами, профессиональным сообществом и экспертами транспортной сферы. Итоговые решения о новой планировке и дизайне интерьера вагона, расположении спальных мест и функциональных зон, будут приняты после проведения нескольких опросов среди пассажиров и консультаций с представителями экспертного сообщества.