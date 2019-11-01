Железнодорожники предлагают кардинально изменить дизайн и эргономику пассажирского вагона

фото РЖД ВК фото РЖД ВК

На смену традиционному железнодорожному плацкарту может прийти модульный пассажирский вагон открытого типа для поездов дальнего следования, одна из концепций которого представлена участникам и гостям XIII международного форума "Транспорт России".

Форум проходит в Москве с 19 по 21 ноября, сообщается на сайте специализированного филиала ОАО "РЖД" – Федеральная пассажирская дирекция.

Количество мест в таком вагоне, отмечено в сообщении, останется традиционным - здесь смогут совершать поездки 54 пассажира одновременно. Однако кардинальным образом изменятся дизайн и эргономика вагона. Основная цель таких изменений – повысить уровень индивидуального комфорта и персонализировать пространство.

В частности, в представленном варианте концепции модульного вагона привлекает сочетание привычного для плацкарта расположения мест и "купе" с модульными секциями – шкафами. Таким образом, в концепте были сохранены пассажирские места с традиционной компоновкой, удобной для путешествий больших компаний или пожилых пассажиров, и, в то же время, добавлены места, рассчитанные на более уединенное путешествие. При конструировании концепта традиционные габариты пассажирского вагона были сохранены, длина и ширина полок не изменялись.

Представляя концепт модульного вагона на своем стенде, Федеральная пассажирская компания рассчитывает на прямой диалог с пассажирами, профессиональным сообществом и экспертами транспортной сферы. Итоговые решения о новой планировке и дизайне интерьера вагона, расположении спальных мест и функциональных зон, будут приняты после проведения нескольких опросов среди пассажиров и консультаций с представителями экспертного сообщества.