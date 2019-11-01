В "Россети Тюмень" к работе в зимних условиях подготовлено 179 бригад

| Фото: Россети Тюмень | Фото: Россети Тюмень

В подразделениях "Россети Тюмень" подготовлены к осенне-зимнему периоду 179 бригад, в том числе 13 мобильных, около 300 единиц техники и 74 резервных источника общей мощностью свыше 11 МВт. Максимально оперативно отреагировать на нештатные ситуации готовы более 840 сотрудников высокой квалификации.

Готовность группы компаний "Россети" к отопительному сезону 2019/2020 года подтверждено в Минэнерго России. Оценка Министерства энергетики подтвердила соблюдение "Россетями" всех требований, установленных правилами подготовки к ОЗП и утвержденных соответствующим приказом ведомства.

Напомним, в 2019 году компания "Россети Тюмень" направила подготовку к ОЗП свыше 4,4 млрд рублей. В рамках ремонтной программы расчищено более 6 тысяч га просек воздушных линий электропередачи, отремонтировано около 2500 км линий электропередачи всех классов напряжения, реализованы мероприятия по повышению грозоупорности, усилению фундаментов опор, замене изоляции и другие. Большой массив работ выполнен в части подстанционного оборудования: отремонтировано 106 силовых трансформаторов, 220 выключателей разных классов, более 140 трансформаторных подстанций.

В целом по группе компаний "Россети" к работе в осенне-зимний период готовы около 50 тыс. энергетиков в составе 10 036 бригад, из них мобильных – 583. Для ликвидации последствий погодных явлений и технологических нарушений могут быть задействованы свыше 23 000 единиц техники. В распоряжении специалистов группы "Россети" – 5 743 резервных источника снабжения электрической энергией, которые готовы к использованию во время аварийно-восстановительных работ.

"В этом году природа уже испытывала нас на прочность – в ряде субъектов Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов в октябре наблюдались сложные метеоусловия, в том числе, аномальные для этого времени года стихийные явления. Вместе с тем, благодаря постоянно проводимым на территории регионов России учениям, нам удается избегать масштабных нарушений электроснабжения на электросетевых объектах. Задача на предстоящий ОЗП традиционная – пройти его с еще более высокими показателями надежности, чем прошлый", – подчеркнул генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.