На Земле ожидается магнитная буря

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Непрерывные наблюдения, ведущиеся за Солнцем, заставляют предположить, что несмотря на его малую активность, в ближайшие дни на Земля начнется очередная магнитная буря, сообщает центр Фобос.

20 ноября потоки солнечного ветра взбудоражат околоземное космическое пространство, делая магнитосферу планеты возмущенной. Ну а в четверг-пятницу, 21-22 ноября, возможно образование и развитие магнитных бурь класса G1 – малой интенсивности.

В такой ситуации не исключены сбои в работе энергетических систем, может быть затруднена радиосвязь и управление космическими аппаратами. В высоких широтах возможно образование полярных сияний. Возможно ухудшение самочувствия метеозависимых людей.

При этом геомагнитное поле довольно быстро успокоится, и уже 23-26 ноября станет неустойчивым, а затем перейдет в спокойную фазу, которая, по предварительным прогнозам, продлится до середины второй декады декабря.

Предыдущая магнитная буря на планете была отмечена 25-26 октября и достигала уровня G2 – средняя магнитная буря.