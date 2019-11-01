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В Сургуте в ноябре выпала трехмесячная норма снега

Общество, 16:39 19 ноября 2019

admsurgut.ru, фото Рамиля Нуриева

С начала ноября в Сургуте выпала трехмесячная норма осадков. За последние сутки дорожные службы вывезли около 14 тыс. куб. снега, сообщает админимстрация города.

"На сегодняшний день задействовали 82 самосвала на вывозе снега с городских улиц и дворов Сургута. Во время обильного выпадения осадков в приоритете остаются главные городские дороги. Уборку усложняют пробки на дорогах, а также машины, припаркованные вдоль проезжей части", – рассказал начальник дорожно-транспортного управления Олег Черемисин.

В связи с низкой температурой воздуха 19 ноября от управляющих компаний поступила информация о том, что у снегоуборочной техники не работает гидравлика. Руководители УК заверяют, что с потеплением работы по уборке снега во дворах продолжится.

Борьба со снегопадом в Сургуте идет в круглосуточном режиме.

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# снегоход

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