В Сургуте в ноябре выпала трехмесячная норма снега

admsurgut.ru, фото Рамиля Нуриева admsurgut.ru, фото Рамиля Нуриева

С начала ноября в Сургуте выпала трехмесячная норма осадков. За последние сутки дорожные службы вывезли около 14 тыс. куб. снега, сообщает админимстрация города.

"На сегодняшний день задействовали 82 самосвала на вывозе снега с городских улиц и дворов Сургута. Во время обильного выпадения осадков в приоритете остаются главные городские дороги. Уборку усложняют пробки на дорогах, а также машины, припаркованные вдоль проезжей части", – рассказал начальник дорожно-транспортного управления Олег Черемисин.

В связи с низкой температурой воздуха 19 ноября от управляющих компаний поступила информация о том, что у снегоуборочной техники не работает гидравлика. Руководители УК заверяют, что с потеплением работы по уборке снега во дворах продолжится.

Борьба со снегопадом в Сургуте идет в круглосуточном режиме.