Анастасия Нефедова откроет в Тобольске лабораторию перфомативного театра

| Фото: electrotheatre.ru/ | Фото: electrotheatre.ru/

Первый этап лаборатории перформативного театра под руководством главного художника московского театра "Электротеатр Станиславский" Анастасии Нефедовой стартует в Тобольске, сообщает городская администрация.

В процессе первого этапа артисты Свободного молодежного театра будут заниматься исследованием собственного "Я" в разных пространствах и качествах: в жизни, городе, театре, в окружении и по отношению к другим. Для этого им предстоит выполнить задания, затрагивающие не только театральную, но и философскую, психологическую и художественную сферы.

С 15 по 20 декабря 2019 года будет проходить второй этап лаборатории — репетиционный.

"Для успешного прохождения всех этапов участникам необходимо, прежде всего, быть готовыми к открытиям, уметь слышать и обладать крайне важным и непростым навыком — быть честным и настоящим", - отметила Анастасия Нефедова.

Помимо мастер-классов по креативной графике, тренингов на развитие свободы движения тела и этюдов на заданные темы, артистам предстоит много импровизировать, в связи с чем у них есть шанс научиться не бояться своих идей и следовать им.

Итогом лаборатории станет спектакль "Камень с души", оценить который смогут жители Тобольска. Идея будущей постановки руководителем лаборатории сформулирована как создание "сада камней, сада для созерцания". Премьера спектакля состоится 21 и 22 декабря.

Лаборатория перформативного театра — второй проект Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория" и компании СИБУР в Тобольске. В 2017 году в городе проходила Лаборатории иммерсивного театра при участии Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова и Свободного молодежного театра, в результате которой был показан спектакль-променад "Слушай Тобольск".