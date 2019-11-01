Парк спецтехники расширяют в Тюменской области

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Два новых автомобиля для транспортировки крупногабаритных отходов пополнили парк спецтехники Ишима, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

Всего в регионе с начала экологической реформы стало на 62 % больше транспорта, который вывозит твердые коммунальные отходы из населенных пунктов области.

Отметим, что мусоровозы бывают разными: контейнерные, кузовные, оснащенные специальными надстройками и оборудованием, подъемными механизмами или уплотняющими устройствами, предусматривающие различные типы загрузки и способные перевозить разные объемы и типы отходов. Каждый вид применяется для определенных условий: с учетом видов и объемов отходов, особенностей благоустройства, объемов накопления и др.

Обеспечить бесперебойную работу системы обращения с ТКО в Тюменской области региональному оператору помогают 25 организаций, транспортирующих отходы с мест их первичного накопления – контейнерных площадок. Контроль за соблюдением маршрута и графика возчиком, а также качество предоставляемых услуг ведет региональный оператор с помощью спутниковых и телекоммуникационных технологий, которые позволяют увидеть не только движение транспорта, но и получить представление о выполненных манипуляциях.

Ежедневно сотни экипажей выезжают на дороги Тюменской области, чтобы обеспечивать чистоту и порядок на улицах. В среднем на маршруты выходят более 300 сотрудников и 170 единиц спецтехники.

Экипажи мусоровозов также помогают следить за соблюдением экологического законодательства. Благодаря внимательности специалистов опасные отходы, которые не подлежат дальнейшей сортировке или захоронению, например, ртутные лампы, отбираются еще до попадания в кузов автомобиля. В такой ситуации водители оперативно информируют о находке необходимые службы. Это позволят принять меры по их правильной утилизации и не допустить попадание на полигон.

"Экипаж автомобиля, как правило, состоит из двух сотрудников. В среднем нагрузка на одну машину составляет около 200 контейнеров в смену, – отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко. – При формировании графиков выхода машин на линию учитываются дорожные условия и объемы накопления ТКО для конкретных населенных пунктов, поступление дополнительных заявок на вывоз, а также погодные условия".