Тюменские педагоги могут проявить себя в конкурсе "Учитель будущего"

| Фото: группа "Россия — страна возможностей" ВКонтакте | Фото: группа "Россия — страна возможностей" ВКонтакте

Принять участие во всероссийском профессиональном конкурсе "Учитель будущего" приглашают педагогов Тюменской области. До 31 декабря все желающие могут подать заявку на участие на сайте проекта, сообщает АНО "Россия – страна возможностей".

За звание лучшего могут побороться как опытные, так и начинающие педагоги - учителя начальных классов, школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также педагоги воспитательных служб.

Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал. Отборочный этап конкурса, включающий в себя онлайн-тестирование, запланирован на январь 2020 года. В финал, который состоится в апреле 2020 года, пройдут 100 команд педагогов. Среди них определятся 30 команд победителей, которые получат возможность работать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений.

В организации и разработке заданий для конкурса принимает участие студентка пятого курса Тюменского госуниверситета Екатерина Мокина. Ранее она дважды становилась одним из лучших педагогов России в олимпиаде "Я — профессионал".

Екатерина Мокина отметила, что участвовала в обсуждении запуска нового проекта "Учитель будущего". "У меня есть много задумок по поводу того, какие конкурсы проводить, какие вопросы можно задавать учителям, чтобы действительно проверить – кто из них лучше", - рассказал она.

Говоря о профессии педагога, Екатерина Мокина подчеркнула, что учитель – это тот, кто сможет повести за собой детей своим примером. В настоящее время Екатерина вместе с командой студентов вуза готовится к третьему сезону олимпиады "Я - профессионал".