Горячее сердце: тюменцы меняют мир к лучшему

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Менять мир к лучшему – это несложно. Достаточно быть неравнодушным человеком и открыть свое сердце миру. Именно такой позиции придерживается юная тюменка Дарья Абдыкаримова, удостоенная в 2019 году нагрудного знака "Горячее сердце".

Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" проводится Фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года. За шесть лет лауреатами "Горячего сердца" стали 835 молодых людей и молодежных организаций. 65 лауреатов в возрасте до 18 лет в августе 2019 года приняли участие в тематической смене "Горячее сердце" во Всероссийском детском центре "Орленок".

Дарья Абдыкаримова выбрала для себя путь волонтерства. В рамках проекта "Луч эмоций" девушка вместе с другими ребятами молодежного центра ездит в психоневрологический интернат. Это не самое радостное место в городе, здесь живут люди, которым недоступно обычное человеческое общение. А оно им тоже необходимо. Еее цель – привнести в их жизнь немного счастья и радости. По мнению Дарьи, это очень просто – сделать мир доступным тем, кто этого не имеет.

С 1 октября по 1 декабря 2019 года открыт сбор представлений на награждение в 2020 году. Согласно положению, к награждению могут быть представлены дети и молодые люди в возрасте до 23 лет включительно, проявившие неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшие на помощь людям или преодолевшие трудные жизненные ситуации, а также детские и молодежные объединения, успешно реализующие социально-значимые проекты.

Седьмая торжественная церемония награждения и чествования лауреатов "Горячего сердца" пройдет в Москве в феврале-марте 2020 года, а в регионах - до 12 июня 2020 года.

"Дети и молодежь – наше будущее. Их готовность прийти на помощь нуждающимся людям, стремление идти вперед, несмотря ни на что, заслуживала и будет заслуживать признание и почет, - считает президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. - Понимая, как важно вовремя заметить и поддержать их добрые дела, мы поставили перед собой цель – найти и поблагодарить людей, совершивших отважные и мужественные поступки, сумевших побороть недуг или сложные жизненные ситуации. Неравнодушные и отзывчивые, теплом своей души они согревают всех, кто нуждается в их поддержке, помогают ветеранам, ухаживают за больными. Они стойко преодолевают трудности и добиваются больших успехов. Мы собрали истории об этих замечательных, смелых, чутких, самоотверженных ребятах и хотим рассказать о них всей стране. Мы верим, что в трудную минуту обязательно найдется горячее сердце, готовое прийти на помощь именно вам".