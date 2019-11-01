Новое оборудование используют тобольские медики для реабилитации пациентов после инсультов

| Фото: Областная больница № 3 (г. Тобольск) | Фото: Областная больница № 3 (г. Тобольск)

Тобольские врачи получили новое оборудование для лечения пациентов после инфарктов и инсультов, сообщает пресс-служба областной больницы № 3 Тобольска.

В сосудистый центр Областной больницы № 3 поступили семь многофункциональных кресел для транспортировки маломобильных пациентов и весы для взвешивания пациентов в колясках, общей стоимостью около двух миллионов рублей.

Кресла за счет возможности менять положение позволяют проводить пациенту ультразвуковое исследование, измерять кардиограмму, безопасно и безболезненно доставить пациента на необходимые диагностические исследования. Для успешного восстановления утраченных функций организма после болезни очень важен контроль веса пациента. Новые весы измеряют точную массу с вычетом веса коляски.

Врачи Областной больницы №3 продолжают изучать новые методы реабилитации и лечения пациентов с сосудистой патологией.

Добавим, что оборудование поступило в рамках национального проекта "Здравоохранение". В ближайшее время больницу оснастят аппаратом для искусственного кровообращения во время исследования сосудов. В начале 2020 года поступят самые современные многофункциональные диагностические аппараты для исследования сосудов головы и шеи и роботизированное оборудование для восстановления двигательных функций пациента в режиме круглосуточного стационара.