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Тюменцев зовут на лайфхак-шоу "Из 90-х в 20-е"

Общество, 09:02 21 ноября 2019

министерство культуры РФ (архив) | Фото: министерство культуры РФ (архив)

Лайфхак-шоу по стилю "Из 90-х в 20-е" начнется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 21 ноября в 18 часов 30 минут.

Тюменский стилист Рина Чаровская расскажет слушателям, как за десятилетия изменились актуальные сегодня свитшоты, платья в горошек и другая модная одежда и аксессуары.

"Ноябрь в мультицентре объявлен месяцем 90-х годов. Для наших посетителей мы подготовили целую серию тематических событий: уже состоялся квиз, квартирник с приглашенными музыкантами. Итогом месяца станет dandy-вечер. Все желающие смогут сыграть в видеоприставки настольные игры, которые были популярны в конце прошлого века", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" медиаменеджер проекта Александра Кумылина.

Вход свободный. Необходима регистрация.

Инна Пахомова

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# мода , молодежь , шоу

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