Лучшие дорожники региона получили благодарности полпреда

| Фото: пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области | Фото: пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области

Четверо жителей Тюменской области получили благодарности полпреда президента РФ в УФО Николая Цуканова за заслуги в развитии дорожного хозяйства, достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора.

Награды 20 ноября вручил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Благодарности получили водитель автомобиля дорожного ремонтно-строительного управления №2 Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия Эдуард Карпов, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала АО "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-36" Сергей Лотов, электросварщик ручной сварки дорожного ремонтно-строительного управления Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия Михаил Мирузаев, мастер строительных и монтажных работ филиала АО "Мостострой-11" "Строительное управление" Иван Потемкин.

Дмитрий Кузьменко поздравил тюменских дорожников с высокой оценкой их трудовой деятельности, пожелал дальнейших успехов и плодотворной работы на благо развития региона.