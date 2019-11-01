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Лучшие дорожники региона получили благодарности полпреда

Общество, 13:14 20 ноября 2019

пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области | Фото: пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области

Четверо жителей Тюменской области получили благодарности полпреда президента РФ в УФО Николая Цуканова за заслуги в развитии дорожного хозяйства, достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора.

Награды 20 ноября вручил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Благодарности получили водитель автомобиля дорожного ремонтно-строительного управления №2 Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия Эдуард Карпов, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала АО "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-36" Сергей Лотов, электросварщик ручной сварки дорожного ремонтно-строительного управления Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия Михаил Мирузаев, мастер строительных и монтажных работ филиала АО "Мостострой-11" "Строительное управление" Иван Потемкин.

Дмитрий Кузьменко поздравил тюменских дорожников с высокой оценкой их трудовой деятельности, пожелал дальнейших успехов и плодотворной работы на благо развития региона.

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# Дмитрий Кузьменко , дорожники , награждение , Николай Цуканов

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