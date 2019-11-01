Ямальские ветераны-шахматисты сыграли в Тюмени

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Команда Ноябрьского землячества в составе Бану Айтмухаметовой, Владимира Бердникова и Александра Кудинова одержала победу в шахматном турнире, собравшем семь команд ямальских ветеранов. Соревнования прошли в представительстве округа в Тюмени, сообщает правительство ЯНАО.

За два дня шахматисты сыграли четыре тура. Судьями стали международные мастера по шахматам Елена Сазонова и Виктор Кузнецов.

Второе место досталось команде "Ямальский ветеран", третье - Лабытнангскому землячеству.

Все призеры получили подарки. Победителям вручили победный Кубок.

Ежегодный турнир посвящен дню образования Ямало-Ненецкого автономного округа и служит укреплению связей между землячествами округа, организованными в Тюмени, и улучшению социального самочувствия ветеранов.