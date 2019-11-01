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Больше двух тысяч рейсов выполнили тюменские почтовики за речную навигацию

Общество, 18:24 20 ноября 2019

УФПС России по Тюменской области | Фото: УФПС России по Тюменской области

Более двух тысяч рейсов по Иртышу совершили тюменские почтовики для доставки жителям региона товаров, продуктов питания и почты за время речной навигации с мая до середины ноября 2019 г., сообщает пресс-служба УФПС России по Тюменской области.

После завершения речной навигации в осенне-зимний период почтовое сообщение частично осуществляется с помощью паромной переправы по реке Иртыш: в Уват и в шесть отделений почтовой связи Тобольска, а также в Хмелевское и Тугаловское отделения почтовой связи.

На время закрытия паромной переправы отправка корреспонденции будет осуществляться на вертолетах. После установления на реке плотного ледяного покрова почту и товары народного потребления начнут доставлять на автомобилях.

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# доставка , паромная переправа , Почта России , река Иртыш

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