Больше двух тысяч рейсов выполнили тюменские почтовики за речную навигацию

| Фото: УФПС России по Тюменской области | Фото: УФПС России по Тюменской области

Более двух тысяч рейсов по Иртышу совершили тюменские почтовики для доставки жителям региона товаров, продуктов питания и почты за время речной навигации с мая до середины ноября 2019 г., сообщает пресс-служба УФПС России по Тюменской области.

После завершения речной навигации в осенне-зимний период почтовое сообщение частично осуществляется с помощью паромной переправы по реке Иртыш: в Уват и в шесть отделений почтовой связи Тобольска, а также в Хмелевское и Тугаловское отделения почтовой связи.

На время закрытия паромной переправы отправка корреспонденции будет осуществляться на вертолетах. После установления на реке плотного ледяного покрова почту и товары народного потребления начнут доставлять на автомобилях.