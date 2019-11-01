Банк России разрабатывает инструменты финансовой поддержки социального предпринимательства

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

Кредитование, облигации и другие инструменты финансовой поддержки социального бизнеса разрабатывает Банк России.

Для этого при рабочей группе Банка России сформируют отдельное направление. Регулятор проанализирует интерес банков к кредитованию социальных предприятий, обсудит разработку требований к выпуску и обращению социальных облигаций, рассмотрит иные инструменты финансовой поддержки.

"Нам предстоит оценить потенциал российского финансового рынка в области финансирования социального предпринимательства и выявить возможности для стимулирования этой деятельности в рамках полномочий Банка России. Причем в первую очередь необходимо донести участникам рынка информацию о позитивном опыте реализации проектов социального воздействия и их потенциале в достижении социального результата", – отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Участники совещания обсудили международный опыт развития "зеленых" и социальных облигаций (когда достижение социальной цели становится условием получения инвестором дохода), роль биржевых платформ в осуществлении связи инвесторов и социальных предпринимателей, российский опыт финансирования кредитными и некредитными финансовыми организациями социального предпринимательства.

Дополним, компании, деятельность которых соответствует законодательному определению понятия "социальное предпринимательство", будут отдельно промаркированы в реестре субъектов МСП, согласно процедуре допуска, разработанной Минэкономразвития России. Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ предусматривает для таких компаний специальные меры поддержки, в том числе финансовые, которые могут включать широкий спектр финансовых инструментов.